Харківський суддя купив елітний кросовер за мільйон: скільки він заробляє

Суддя Орджонікідзевського районного суду Харкова Сергій Шевченко придбав кросовер 2021 року випуску. Автомобіль вартував понад мільйон гривень.

Про це стало відомо з матеріалів сайту Національного агентства з протидії корупції. Правки у декларацію внесли 6 жовтня.

Нещодавно НАЗК виявило ознаки злочинів у декларації судді КСУ та "слуги народу" Куницького

Інші дані з декларації

Шевченко придбав Toyota RAV 4 ще наприкінці вересня. Повна вартість нового кросовера – 1 061 060 гривень. Служитель феміди сам написав про дорогу покупку в декларації, як цього вимагає законодавство.

Слід зазначити, що в декларації за минулий рік суддя вказував, що володіє також Mitsubishi Galant вартістю 203 тисячі гривень. У 2020 році суддя повідомив у декларації, що заробив за рік у суді 1,26 мільйона гривень. Щодо заощаджень, то готівкою чоловік тоді зберігав 27 тисяч доларів, а його дружина 200 тисяч гривень.

Інша декларація в Харкові

29 вересня повідомили, що співробітниця Новобаварської прокуратури в Харкові Олена Ісікова внесла зміни в декларацію. Вона повідомила, що їй подарували квартиру, яка вартує 400 тисяч гривень.

Загальна площа її нової нерухомості становила 32,8 метра. Тобто вона вартувала приблизно 12 тисяч гривень за квадратний метр. За рік до цього прокурорка вказувала в декларації, що вони з чоловіком мають 2 елітних авто.