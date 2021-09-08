Як зазначили зоозахисники, кажани залетіли до Alma mater через те, що працівники вишу не зачинили кватирки вікон. Тваринки ж випадково залетіли всередину.

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Через це всім кажанам знадобилася допомога фахівців.

Всіх врятували та відпустили

Спеціалісти підкреслили, що наразі триває міграція кажанів на південь, де вони ховаються на зиму.

Вдень тваринки шукають спокійне місце для сну, тому випадково залітають у відчинені вікна та у вентиляції.

Після збору всіх кажанів, які опинилися у пастці, зоозахисники надали їм допомогу.



Після втамування спраги, зважування та отримання красивого "браслету", всі руді вечірниці полетіли на волю. Сподіваємось, вони успішно долетять до зимувальних сховищ, котрі можуть знаходитись за 1 500 кілометрів від літніх,

– зазначили на сторінці Ukrainian Bat Rehabilitation Center у фейсбуці.



Всі кажани пережили перебування між віконними рамами / Фото Ukrainian Bat Rehabilitation Center