Харківський університет Каразіна атакувала зграя кажанів: моторошні фото
70 непроханих гостей знайшли між віконних рам у жахливому стані студенти та працівники Харківського національного університету імені Каразіна. Інцидент стався 7 вересня.
Як зазначили зоозахисники, кажани залетіли до Alma mater через те, що працівники вишу не зачинили кватирки вікон. Тваринки ж випадково залетіли всередину.
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Всіх врятували та відпустили
- Спеціалісти підкреслили, що наразі триває міграція кажанів на південь, де вони ховаються на зиму.
- Вдень тваринки шукають спокійне місце для сну, тому випадково залітають у відчинені вікна та у вентиляції.
- Після збору всіх кажанів, які опинилися у пастці, зоозахисники надали їм допомогу.
Після втамування спраги, зважування та отримання красивого "браслету", всі руді вечірниці полетіли на волю. Сподіваємось, вони успішно долетять до зимувальних сховищ, котрі можуть знаходитись за 1 500 кілометрів від літніх,
– зазначили на сторінці Ukrainian Bat Rehabilitation Center у фейсбуці.
Всі кажани пережили перебування між віконними рамами / Фото Ukrainian Bat Rehabilitation Center