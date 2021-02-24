Про майбутнє звільнення з посади Віль Бакіров повідомив під час засідання Вченої ради вузу, 23 лютого. Нинішній ректор керує університетом ім. Каразіна понад двадцяти років – з 1998 року.

За інформацією прессекретаря Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Лілії Змій, поки що є тільки усна заява Віля Бакірова про складання повноважень ректора ХНУ імені Каразіна. Після написання письмової заяви повинні відбутися вибори ректора університету.

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Офіційна причина добровільної відставки, яку озвучили в пресслужбі – бажання 74-річного ректора приділити більше уваги науковим та освітнім проєктам. Однак не все так просто.

Пересидів всі терміни

Кандидат філософських наук, доктор соціологічних наук, професор, академік Національної академії наук України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України Віль Бакіров займає пост ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з 1998 року, обирався на цю посаду тричі.

"Керівник вищого навчального закладу обирається … строком на п’ять років. … Одна і та сама особа не може бути керівником відповідного вищого навчального закладу більше ніж два строки" – ст. 42 закону України "Про вищу освіту".

У виші вже давно говорять, що він "пересидів всі терміни" і так довго залишався на своєму посту тільки тому, що по цей час не знаходилося гідного приймача.

Хто замінить ректора

Раніше на посаду ректора претендував Юрій Холін – перший проректор ХНУ, і Віль Бакіров підтримував його кандидатуру. Але у травні 2017 року Юрій Валентинович пішов з життя.

За даними "Depo.Харків", зараз інтерес до посади ректора університету проявляє вчений, політик, колишній голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України в уряді Миколи Азарова – Володимир Семиноженко.

Але найбільш вірогідною кандидатурою на посаду ректора ХНУ імені В. Н. Каразіна в університеті вважають Антона Пантелеймонова.

Хто такий Пантелеймонов

Антон Віталійович Пантелеймонов – проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат хімічних наук, доцент. Навчався і захищав кандидатську дисертацію під керівництвом Юрія Холіна. Пантелеймонову 38 років. Одружений, виховує двох дочок.



Антон Пантелеймонов / Фото сайт ХНУ

Що кажуть в університеті

Як повідомило джерело 24 каналу в ХНУ ім. Каразіна, для співробітників ВНЗ рішення ректора Бакірова стало повною несподіванкою. До того моменту, як заява прозвучала на засіданні Вченої ради, ніяких натяків на можливість такого повороту подій не було. В університеті побоюються, що справжньою причиною добровільної відставки ректора є тиск з профільного міністерства, і Бакірова може змінити "людина зі сторони". А, якщо казати про "своїх", то Антона Пантелеймонова називають лише одним з можливих претендентів.