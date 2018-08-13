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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Харківський клуб підписав контракт з російським воротарем

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Тимур Мамедов
Тимур Мамедов / МХК "Динамо"

Молодіжний хокейний клуб "Динамо" з Харкова підписало контракт з воротарем Тимуром Мамедовим, який має досвід гри в КХЛ та ВХЛ.

Вихованець хокейної школи Нижнєкамська більшу частину кар'єри провів у складі клубу з МХЛ "Реактор". Також за його спиною є досвід виступів у КХЛ і один сезон в "Аріаді" з ВХЛ. У складі "Адмірала" з Владивостока він зіграв у двох товариських поєдинках проти збірної Японії.

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25-річний росіянин гратиме під 1-м номером у складі харківського клубу.

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Теги: Новини спорту Хокей
Джерело: 24 Канал
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