Харківський клуб підписав контракт з російським воротарем
Молодіжний хокейний клуб "Динамо" з Харкова підписало контракт з воротарем Тимуром Мамедовим, який має досвід гри в КХЛ та ВХЛ.
Вихованець хокейної школи Нижнєкамська більшу частину кар'єри провів у складі клубу з МХЛ "Реактор". Також за його спиною є досвід виступів у КХЛ і один сезон в "Аріаді" з ВХЛ. У складі "Адмірала" з Владивостока він зіграв у двох товариських поєдинках проти збірної Японії.
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25-річний росіянин гратиме під 1-м номером у складі харківського клубу.
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Джерело: 24 Канал
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