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      Харківський поліцейський разом зі спільником побили та пограбували чоловіка

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      Поліцейський зі спільником вчинили розбій
      Поліцейський зі спільником вчинили розбій / Ілюстративне фото

      У ніч на 9 листопада співробітник поліції Харкова зі своїм знайомим вчинив напад на чоловіка. Зловмисники викрали коштовності та сумку з особистими речами. 37-річного потерпілого з травмами доставили до лікарні, а нападників затримали.

      У поліції Харківської області повідомили, що інцидент стався о 3:14 ранку 9 листопада. Потерпілий відразу звернувся у поліцію.

      До теми: Чоловік вбив свого друга і випадково натрапив на поліцейських

      Отримавши детальні прикмети нападників співробітники Управління патрульної поліції оперативно розшукали їх недалеко від місця скоєння злочину. Чоловіки, побачивши поліцейських, викинули на землю два золоті ланцюжки.

      Зловмисниками виявились 23-річний співробітник відділу поліції метрополітену та його 24-річний знайомий. У чоловіків вилучили сумку з майном потерпілого.

      Поліція вже відкрила кримінальну справу за фактом розбійного нападу. Крім цього очільник Нацполіції області ініціював проведення службового розслідування. Зловмисникам "світить" від 7 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

      До слова, увечері 9 листопада у Шевченківському районі Києва трапилася аварія з поліцейським автомобілем та таксі. Машина поліції протаранила таксі. Відомо, що постраждала дитина, якана момент аварії перебувала в таксі.

      blog_ava
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      9 листопада
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Новини Харкова Поліція
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