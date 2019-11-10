Харківський поліцейський разом зі спільником побили та пограбували чоловіка

У ніч на 9 листопада співробітник поліції Харкова зі своїм знайомим вчинив напад на чоловіка. Зловмисники викрали коштовності та сумку з особистими речами. 37-річного потерпілого з травмами доставили до лікарні, а нападників затримали.

У поліції Харківської області повідомили, що інцидент стався о 3:14 ранку 9 листопада. Потерпілий відразу звернувся у поліцію.

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Отримавши детальні прикмети нападників співробітники Управління патрульної поліції оперативно розшукали їх недалеко від місця скоєння злочину. Чоловіки, побачивши поліцейських, викинули на землю два золоті ланцюжки.

Зловмисниками виявились 23-річний співробітник відділу поліції метрополітену та його 24-річний знайомий. У чоловіків вилучили сумку з майном потерпілого.

Поліція вже відкрила кримінальну справу за фактом розбійного нападу. Крім цього очільник Нацполіції області ініціював проведення службового розслідування. Зловмисникам "світить" від 7 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, увечері 9 листопада у Шевченківському районі Києва трапилася аварія з поліцейським автомобілем та таксі. Машина поліції протаранила таксі. Відомо, що постраждала дитина, якана момент аварії перебувала в таксі.