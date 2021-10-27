На це у своєму фейсбуці звернув увагу харківський депутат Ігор Черняк. Він пояснив, що 16-річний Микола підпадає під амністію за законопроєктом про амністію до 30 роковин Незалежності України,

Зверніть увагу Смертельна ДТП в Харкові: поліція розслідує, як 16-річний підліток потрапив за кермо

Чому підлітка можуть звільнити прямо у залі суду

Черняк підкреслив, що цей документ можуть підтримати вже найближчим часом. Він закликав парламентарів зробити все для того, аби закон не ухвалювали у поточній редакції. "Наразі він дозволяє 16-річному гонщику уникнути відповідальності й продовжити вбивати людей на вулицях Харкова", – наголосив політик.

Він пояснив, що амністія поширюється на неповнолітніх. Звісно, передбачені винятки, проте у випадку з Миколою вони не працюють, оскільки скоєння ДТП вважається ненавмисним злочином. Хлопець також не підпадав би під амністію, якби перебував у стані алкогольного сп'яніння під наркотиками. Втім, правоохоронці повідомили, що він був тверезим.

Тому у випадку ухвалення закону в нинішній редакції є всі перспективи його звільнення у залі суду. Крапка,

– застеріг Черняк.

Що передбачає законопроєкт

Автори законопроєкту запропонували оголосити амністію й поширити її дію, насамперед, на ті категорії засуджених, які є найбільш незахищеними та вразливими соціально.

Мовиться, зокрема, про:

неповнолітніх та жінок, а також чоловіків, які мають неповнолітніх дітей або дітей, визнаних особами з інвалідністю;

осіб з інвалідністю першої, другої та третьої груп;

хворих на туберкульоз, онкологічні захворювання;

осіб, що досягли пенсійного віку;

учасників бойових дій

"Слуги народу" обіцяють поправки

Один із народних депутатів, яких Черняк позначив у дописів, відповів йому в коментарях. "Слуга народу" Олександр Бакумов підтвердив, що на розгляді Ради справді перебувають законопроєкти щодо оголошення амністії до певних категорій правопорушників – №5249 та альтернативний №5249-1

Довідка. Політик пояснив, що востаннє амністія проголошувалась ще у грудні 2016 року. Тепер її хочуть оголосити знову, аби проявити гуманізм держави у сфері виконання кримінальних покарань.

Бакумов підтвердив, що Черняк недарма побоюється через можливість потенційного застосування амністії до такої категорії осіб, як і неповнолітній з Харкова. При цьому, він запевнив, що розглядати ці документи нардепи точно не будуть найближчим часом. Й навіть якщо парламенти ухвалить один з них за основу, профільний комітет матиме право змінити його текст до другого читання.

У мене як члена профільного правоохоронного комітету – однакова з Вами позиція щодо порушеного питання. Будемо опрацьовувати текст й наполягати на поправках,

– додав "слуга народу".

Крім цього, він звернув увагу й на те, що рішення про застосування чи незастовування амністії суд ухвалює індивідуально щодо кожної конкретної особи. Підтримав позицію Бакумова і його колега Максим Бужанський. Він запевнив, що навіть якщо закон підтримають у першому читанні, з нього правками приберуть можливість амністії для 16-річного харків'янина.

Смертельна ДТП з Infinity в Харкові: основне

Ввечері 26 жовтня автомобіль Infinity у Харкові пролетів на червоне світло й врізався у Chevrolet. Після зіткнення машини відкинуло на декілька метрів. 58-річний водій Chevrolet загинув.

За інформацією правоохоронці, елітною Infinity керував 16-річний Микола, якого вважають місцевим мажором. В машині перебували ще двоє 19-річних хлопців та неповнолітня дівчина.

Підліток не вперше має проблеми із законом. Раніше він хизувався у мережі швидкісною їздою за кермом, "пачками" грошей та автоматами в багажнику. На момент скоєння ДТП був засуджений до умовного покарання через стрілянину.

Повний текст допису Черняка у фейсбуці:

Остання "зрада" на сьогодні, її ще можна запобігти. Микола з Харкова підпадає під амністію за законопроєктом про амністію до 30 роковин Незалежності України, який зараз перебуває на розгляді Ради. Його можуть ухвалити вже найближчим часом. Звертаюся до депутатів, аби закон не ухвалювали у поточній редакції, яка дозволяє 16-річному гонщику уникнути відповідальності та спокійно продовжити вбивати людей на вулицях Харкова.

UPD: пояснюю, амністія поширюється на неповнолітніх. Передбачені винятки, але у випадку з Миколою вони не працюють. Вчинений ним злочин за законом вважається ненавмисним. Він також не підпадав би під амністію, якби перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Але за офіційною інформацією поліції він був тверезим. А тому у випадку ухвалення закону в нинішній редакції є всі перспективи його звільнення у залі суду. Крапка.