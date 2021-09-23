Це сталося, коли п'яного 36-річного чоловіка просили перестати вчиняти протиправні дії. До відділку поліції щодо цього звернулися о 17:48.

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Раніше був судимий

Слідчі встановили, що на цей виклик прибули 2 правоохоронці пішого патрулю. Під час документування порушення чоловік почав агресивно поводитись. Тому загроза виникла не лише для співмешканки, а й поліцейських.

Слід зазначити, що зловмисник безробітній і раніше вже був судимий. Він кинувся на патрульного та почав бити його руками в голову та обличчя.

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв. Максимальне покарання за такий злочин передбачає до 5 років в'язниці.

Схожий випадок раніше

В Одесі 15 серпня жінка звернулася до поліції, що повідомити про систематичні побиття власним чоловіком. До неї одразу направили автопатруль "Поліна", який завжди працює з випадками сімейного насильства.

Коли приїхали поліцейські, чоловік вийшов їх зустрічати з бойовою рушницею в руках. Він склав зброю лише, коли зробили попереджувальний постріл. Згодом виявилося, що зловмисник є колишнім спецпризначенцем, а також тренує працівників охоронних фірм.