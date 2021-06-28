️У харківському аеропорту прикордонники затримали вбивцю з Росії: фото

У Харкові прикордонники затримали росіянина, який скоїв вбивство. Зловмисник перебував у міжнародному розшуку.

Чоловік намагався вилетіти в Анталію. Його затримали під час перевірки.

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У Харкові затримали вбивцю з Росії

У міжнародному пункті пропуску повітряного сполучення "Харків" прикордонники затримали 32-річного росіянина.

Під час контролю пасажирів рейсу Харків – Анталія на нього спрацювала база даних Інтерполу.

Чоловік перебував у міжнародному розшуку.

Прикордонники встановили, що росіянина з 2020 року розшукують за вбивство та незаконне придбання вогнепальної зброї.

Злочинця негайно передали правоохоронцям.

Також прикордонники проінформували Укрбюро Інтерполу.



Прикордонники затримали вбивцю / Фото Східного регіонального управління ДПСУ