За інформацією слідства, жахливий інцидент трапився 14 червня, приблизно о 15:30 в одному із хостелів Харкова.

Читайте також Напав посеред вулиці: у Краматорську чоловік намагався зґвалтувати 13-річну школярку

Зловмисник зґвалтував дівчину у хостелі

За попередньою інформацією, потерпіла проживала в одному в цьому хостелі. До неї в кімнату зайшов сусід, який також мешкав у ньому.

Зловмисник напав на дівчину та зґвалтував. Після скоєного він ще й вкрав її телефон, після чого втік.

Ґвалтівника затримали

Приблизно через 1 годину після інциденту поліція затримала чоловіка. Щодо нього розпочали кримінальне провадження за фактом зґвалтування, вчиненого щодо неповнолітньої особи.

Наразі вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють всі обставини справи.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1.

Зверніть увагу! Раніше в Одесі чоловік намагався затягнути до парку дівчинку з ДЦП. Очевидці кинулися на допомогу та побили зловмисника. Згодом його передали поліції. На фото було помітно, що в чоловіка травмоване обличчя.