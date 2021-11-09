У харківському метро раптово помер чоловік

9 листопада 2021 , 17:05
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Джерело:

телеграм "Труха. Харків"

Трагедія сталася на платформі однієї зі станцій Салтівської лінії метрополітену. У мережі кажуть, що 75-річному чоловікові стало погано.

Першими про подію повідомили очевидці, опублікувавши фото з місця інциденту в соціальній мережі. Чоловік помер 9 листопада.

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Медики врятувати не змогли

За словами свідків, на платформі станції метро "Площа Конституції" біля ескалатора чоловікові раптово стало погано.

За даними Newsroom, на місце прибули медики швидкої допомоги. Проте о 15:10 вони констатували смерть 75-річного пасажира.

У харківському метро раптово помер чоловік: відео з телеграму "ТРУХА"

Схожий випадок у київському метро

  • На платформі станції "Дорогожичі" київського метро несподівано померла жінка.
  • Життя пасажирки нібито обірвалося через проблеми із серцем. Медики намагалися врятувати жінку. На жаль, зусилля виявились марними.
  • За даними мережі, їй було 80 років. Проживала померла в Києві.
Автор: Марта Кушка