У харківському метро раптово помер чоловік
9 листопада 2021 , 17:05Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Труха. Харків"
Трагедія сталася на платформі однієї зі станцій Салтівської лінії метрополітену. У мережі кажуть, що 75-річному чоловікові стало погано.
Першими про подію повідомили очевидці, опублікувавши фото з місця інциденту в соціальній мережі. Чоловік помер 9 листопада.
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Медики врятувати не змогли
За словами свідків, на платформі станції метро "Площа Конституції" біля ескалатора чоловікові раптово стало погано.
За даними Newsroom, на місце прибули медики швидкої допомоги. Проте о 15:10 вони констатували смерть 75-річного пасажира.
У харківському метро раптово помер чоловік: відео з телеграму "ТРУХА"
Схожий випадок у київському метро
- На платформі станції "Дорогожичі" київського метро несподівано померла жінка.
- Життя пасажирки нібито обірвалося через проблеми із серцем. Медики намагалися врятувати жінку. На жаль, зусилля виявились марними.
- За даними мережі, їй було 80 років. Проживала померла в Києві.