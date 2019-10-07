Харківську терористку засудили до 11 років в'язниці, але вона вийде на волю через 2 місяці

Київський районний суд Харкова засудив до 11 років позбавлення волі Марину Ковтун. У 2014 році жінка влаштувала вибух у харківському пабі "Стіна". Завдяки "закону Савченко" терористка не затримається у в'язниці надовго.

Марину Ковтун визнали винною у скоєнні теракту і незаконному поводженні з вибухівкою.

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Після оголошення вироку жінка заявила, що не визнає своєї провини. Вона також сказала, що їй ніхто не пропонував взяти участь в обміні з Росією. Ковтун також звинуватила співробітників СБУ у побитті. Адвокат засудженої Євген Оленєв не виключив, що його клієнтка звертатиметься до Європейського суду з прав людей.

За словами її адвоката Євгена Оленєва, реальне покарання його клієнтка відбуватиме менше року через дію "закону Савченко". Жінка перебувала у СІЗО майже п'ять років.

Варто знати: "Закон Савченко": як довго українці страждатимуть від наслідків його ухвалення

Коротко про "закон Савченко"У листопаді 2015 року Верховна Рада ухвалила "закон Савченко". Згідно з ним, один день, проведений у СІЗО, у разі винесення звинувачувального вироку повинен рахуватися як два дні ув'язнення.



Хоч "закон Савченко" і скасували у 2018 році, але застосовувати його ще можна у певних часових рамках. Велика палата Верховного суду відновила ретроспективну дію "закону Савченко". Сталося це рівно рік тому. Тобто усім засудженим, що скоїли злочини до 21 червня 2017, таки перерахують один день у СІЗО за два дні позбавлення волі.

Що відомо про вибух у харківському пабі у 2014 році?

Вибух в харківському рок-пабі "Стіна" стався 9 листопада 2014 року. Тоді постраждали 13 людей. Відзначимо, що паб популярний серед патріотичної молоді та бійців добровольчих батальйонів.

У приміщенні спрацювала пластикова бомба. За даними слідства, подібні вибухові пристрої застосовувалися ще за радянських часів. Запаси вибухівки знаходяться на території Російської Федерації.

СБУ затримала 12 диверсантів, які могли бути причетні до теракту. Трьох із них згодом віддали бойовикам так званої "ДНР" в рамках обміну полоненими у 2015 році.



Марину Ковтун затримали восени того ж року. За версією слідчих, вона очолювала одне з угруповань терористичної організації "Харківські партизани". Їй висунули обвинувачення за статтями: теракт, посягання на територіальну цілісність України, диверсія, придбання і зберігання зброї та боєприпасів.