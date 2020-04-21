20:54
21 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ

      Харків'яни намагаються орендувати собак для прогулянок: що їм відповідають у притулку

      -
      Харків'яни намагаються орендувати собак для прогулянок / narodna-pravda.ua

      Жителі Харкова намагаються орендувати собак з притулку, щоб гуляти з ними у парках під час карантину. У притулку їм відмовляють, адже карантин – не привід брати тварину, аби через кілька тижнів повернути її.

      Про спроби харків’ян орендувати собак розповіла прессекретарка КП "Центр поводження з тваринами" Ольга Голубєва, повідомляє "Укрінформ".

      Читайте також За вигул черепахи під час карантину італійці "впаяли" штраф: фото

      Протягом останнього тижня нам подзвонили понад два десятки містян з пропозицією взяти тварину в оренду під час карантину,
      – зазначила Голубєва.

      За її словами, харків’яни пояснюють це тим, що притулку доведеться менше витрачати на їжу для тварин. А вони гулятимуть з собаками у парках, адже це дозволено умовами карантину.

      Голубєва відповідає, що "карантин – не привід брати на час тварину з притулку, аби через два – три тижні повернути її назад".

      Прессекретарка притулку пояснює, що тварини, які потрапляють до них з вулиці, знаходять у притулку спокій. Коли собаку віддають господарю – вона до нього прив’язується.

      "Тому для собаки великий стрес знову повернутися до притулку, не бачити людей, до яких вона звикла", – наголосила жінка. Та додала, що у притулку допомагають обрати чотирилапого друга на все життя, не надаючи його у тимчасове користування.

      Що відомо про притулок "Центр поводження з тваринами"? Наразі там живуть понад 100 собак та приблизно 100 котів. Співробітники притулку регулярно виводять собак з вольєрів. Коти ж мають власний відкритий майданчик для прогулянок.

      Зверніть увагу! Домашні тварини можуть заразитися коронавірусом, однак не можуть його передавати.


      Шляхи зараження коронавірусом серед тварин та людей / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Світ тварин Новини Харкова
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      18 квітня , 23:00 Богослужіння на Великдень 2020: онлайн-трансляція
      Вероніка Климська
      сьогодні , 07:05 Рік після перемоги Зеленського: що вдалося зробити
      Ярослав Голобородько