Харків'яни намагаються орендувати собак для прогулянок: що їм відповідають у притулку

Жителі Харкова намагаються орендувати собак з притулку, щоб гуляти з ними у парках під час карантину. У притулку їм відмовляють, адже карантин – не привід брати тварину, аби через кілька тижнів повернути її.

Про спроби харків’ян орендувати собак розповіла прессекретарка КП "Центр поводження з тваринами" Ольга Голубєва, повідомляє "Укрінформ".

Читайте також За вигул черепахи під час карантину італійці "впаяли" штраф: фото

Протягом останнього тижня нам подзвонили понад два десятки містян з пропозицією взяти тварину в оренду під час карантину,

– зазначила Голубєва.

За її словами, харків’яни пояснюють це тим, що притулку доведеться менше витрачати на їжу для тварин. А вони гулятимуть з собаками у парках, адже це дозволено умовами карантину.

Голубєва відповідає, що "карантин – не привід брати на час тварину з притулку, аби через два – три тижні повернути її назад".

Прессекретарка притулку пояснює, що тварини, які потрапляють до них з вулиці, знаходять у притулку спокій. Коли собаку віддають господарю – вона до нього прив’язується.

"Тому для собаки великий стрес знову повернутися до притулку, не бачити людей, до яких вона звикла", – наголосила жінка. Та додала, що у притулку допомагають обрати чотирилапого друга на все життя, не надаючи його у тимчасове користування.

Що відомо про притулок "Центр поводження з тваринами"? Наразі там живуть понад 100 собак та приблизно 100 котів. Співробітники притулку регулярно виводять собак з вольєрів. Коти ж мають власний відкритий майданчик для прогулянок.

Зверніть увагу! Домашні тварини можуть заразитися коронавірусом, однак не можуть його передавати.



Шляхи зараження коронавірусом серед тварин та людей / Інфографіка 24 каналу