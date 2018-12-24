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      Харків'яни перекривають трасу через побори чиновників Кернеса

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      Побори людей Кернеса привели до звільнення 17 вчителів в Харкові
      Побори людей Кернеса привели до звільнення 17 вчителів в Харкові / politeka.net

      У Холодногірському районі Харкова в школі №67 розгорівся скандал через звільнення директора. Ще 17 вчителів написали заяви і готові піти. Виною всьому – побори чиновників мера Харкова Геннадія Кернеса.

      Як повідомляє сайт Politeka, вчителі та батьки учнів школи №67 записали звернення, в якому просять повернути директора Олену Лисичкіну. Відповідне відео у себе на сторінці в соцмережі опублікував правозахисник Андрій Ільгов.

      За його словами, ситуація більш ніж серйозна.

      "Назріває народний бунт. Без перебільшення, пишу зараз про те, що близько тисячі батьків доведені до відчаю і готові діяти радикально", – пояснює він.

      Пока нарядные украшения улиц города любуют взгляд обывателя, в Холодногорском районе города Харькова назревает Народный бунт. Без преувеличения, пишу сейчас о том, что около тысячи родителей доведены до отчаяния и готовы действовать радикально. Ситуация заключается в том, что чиновники управления образования Холодногорского района, через угрозы и давление, заставили директора 67 школы написать заявление об увольнении. Вместе с директором такие же заявления, но в солидарность, написали ещё 17 учителей. Школа оказалась практически без преподавательского состава. Методы работы с подчинёнными показывает госпожа Цыбульник Татьяна, мастер класс мля. Она там сейчас координатор района. Дело в том, что директор этой школы, мягко говоря, не поддерживает систему поборов и в этой школе, по словам родителей, уже как несколько лет система поборов отсутствует. Конечно же мы начали процесс ознакомления с этой ситуацией объективно, но сейчас могу сказать, что мы пойдём к тварям, которые издеваются над Харьковчанами и наши требования будут асимметричны. Все виновные в сложившемся ЧП напишут заявления об увольнении и уйдут! П.С. Танюша Цыбульник, жди гостей)

      Опубліковано Андреєм Ильговим Субота, 22 грудня 2018 р.

      Як повідомив активіст, чиновники управління освіти Холодногірського району через погрози і тиск змусили директора 67-ї школи написати заяву про звільнення. Разом з директором такі ж заяви, але в солідарність, написали ще 17 вчителів. Якщо Лисичкіну не повернуть, педагоги теж мають намір піти. Школа залишиться практично без викладацького складу. Більше того, для того, щоб їх почули, вчителі і батьки, які їх підтримують, збираються перекривати траси.

      Причиною тиску на керівника школи Ільгов називає те, що директор школи Олена Лисичкіна припинила побори в школі, і вже кілька років з батьків ніхто ні на що не збирав гроші.

      Він також додав, що цією ситуацією вже займаються, і порадив координатору району Тетяні Цибульник "чекати гостей".

      Цибульник нині є фактично координатором району відтоді, як 12 жовтня від виконання керівних обов'язків голови місцевої адміністрації був відсторонений Максим Мусєєв. СБУ підозрює його в державній зраді і роботі на ФСБ Росії. На час слідства його обов'язки виконує Цибульник, яка є паралельно і головою Новобаварського району Харкова.

      Нагадаємо, що харківська чиновниця "прославилася" тим, що помпезно святкувала День народження на робочому місці. Пізніше в кабінеті у Цибульник пройшли обшуки. У неї знайшли георгіївську стрічку, посвідчення члена "Партії регіонів", бюлетені соцопитувань, безліч жіночих сумочок і шкатулок з коштовностями.

      Виявилося, що глава райадміністрації "забула" згадати у своїй декларації ювелірні прикраси вартістю близько 600 000 гривен. У зв'язку з цим Тетяні Цибульник і було оголошено підозру за статтею 366-1 КК України ("декларування недостовірної інформації"). Прокуратура звернулася до суду з проханням про відсторонення чиновниці від займаної посади, але вона задоволена не була.

      Теги: Новини України Новини Харкова Корупція
      Джерело: 24 Канал
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