Харків'яни перекривають трасу через побори чиновників Кернеса
У Холодногірському районі Харкова в школі №67 розгорівся скандал через звільнення директора. Ще 17 вчителів написали заяви і готові піти. Виною всьому – побори чиновників мера Харкова Геннадія Кернеса.
Як повідомляє сайт Politeka, вчителі та батьки учнів школи №67 записали звернення, в якому просять повернути директора Олену Лисичкіну. Відповідне відео у себе на сторінці в соцмережі опублікував правозахисник Андрій Ільгов.
За його словами, ситуація більш ніж серйозна.
"Назріває народний бунт. Без перебільшення, пишу зараз про те, що близько тисячі батьків доведені до відчаю і готові діяти радикально", – пояснює він.
Як повідомив активіст, чиновники управління освіти Холодногірського району через погрози і тиск змусили директора 67-ї школи написати заяву про звільнення. Разом з директором такі ж заяви, але в солідарність, написали ще 17 вчителів. Якщо Лисичкіну не повернуть, педагоги теж мають намір піти. Школа залишиться практично без викладацького складу. Більше того, для того, щоб їх почули, вчителі і батьки, які їх підтримують, збираються перекривати траси.
Причиною тиску на керівника школи Ільгов називає те, що директор школи Олена Лисичкіна припинила побори в школі, і вже кілька років з батьків ніхто ні на що не збирав гроші.
Він також додав, що цією ситуацією вже займаються, і порадив координатору району Тетяні Цибульник "чекати гостей".
Цибульник нині є фактично координатором району відтоді, як 12 жовтня від виконання керівних обов'язків голови місцевої адміністрації був відсторонений Максим Мусєєв. СБУ підозрює його в державній зраді і роботі на ФСБ Росії. На час слідства його обов'язки виконує Цибульник, яка є паралельно і головою Новобаварського району Харкова.
Нагадаємо, що харківська чиновниця "прославилася" тим, що помпезно святкувала День народження на робочому місці. Пізніше в кабінеті у Цибульник пройшли обшуки. У неї знайшли георгіївську стрічку, посвідчення члена "Партії регіонів", бюлетені соцопитувань, безліч жіночих сумочок і шкатулок з коштовностями.
Виявилося, що глава райадміністрації "забула" згадати у своїй декларації ювелірні прикраси вартістю близько 600 000 гривен. У зв'язку з цим Тетяні Цибульник і було оголошено підозру за статтею 366-1 КК України ("декларування недостовірної інформації"). Прокуратура звернулася до суду з проханням про відсторонення чиновниці від займаної посади, але вона задоволена не була.
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