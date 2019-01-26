Харків'яни перетворили гараж на унікальну хобі-майстерню: фото та відео

Справжній інженерний простір створили чотири хлопці-фізики у звичайному гаражі в Харкові. Такий собі Garage Hub відкритий для усіх охочих, аби прості мешканці міста могли розвивати інноваційне мислення та реалізовувати власні інженерні ідеї. Кожен може прийти і спробувати створити щось власноруч: від звичайної табуретки до 3D-моделі архітектурних шедеврів для незрячих.

Цей простір народився завдяки чотирьом студентам-фізикам. Іван Пугачов, Платон Дмитрієв та Роман Видро готувались до міжнародного турніру і шукали приміщення, де можна було б проводити експерименти. Тому попросили у вишу лабораторію, університет надав кімнату в гуртожитку на околиці міста.

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За рік хлопці познайомилися з Дмитром Мельниковим, архітектором за освітою, що якраз пішов з роботи. Чотирьом хлопцям вистачало, аби орендувати звичайний гараж площею 22 квадратні метри. Залили бетон, принесли пічку.



Засновники Garage Hub // фото The Ukrainians

З часом відвідувачів ставало більше, хтось починав реалізовувати власні ідеї. Так хлопці побачили, що з роками їхній гараж перетворюється на хобі-майстерню. Усім новачкам обов'язково проводять інструктаж із техніки безпеки. Аби щоразу не повторюватись, записали відео-інструкцію, а тим часом розробляють нові верстати. До прикладу, 3D-лазер зробили самі, як і лазерний фрезер.

Ми не хотіли давати людям забагато теорії, взяли лише базові напрямки. Натомість дали можливість попрактикуватися: починаючи з того, що в гаражі можна попиляти щось простеньке з дерева, і закінчуючи тим, що тут можна будувати тривимірні креслення та проектувати різні рухомі механізми,

– розповів один із засновників Garage Hub Іван виданню The Ukrainians.

Коли в гаражах стало тісно, орендували підвал багатоповерхівки. Тепер тут є і 3D-принтери, і верстати з числовим програмним керуванням, й інструменти для столярних робіт, паяльні станції, хімікати та термофени.



Хлопці наповнили гараж різноманітним професійним обладнанням



Для усіх новачків в Garage Hub проводять інструктаж із техніки безпеки​

Тут реалізовують найрізноманітніші проекти: хтось створює 3D-моделі архітектурних шедеврів для незрячих, інші – зварюють "Залізну людину", з арматури виплавляють серце, майструють лазерну арфу чи просто табуретку для дому. Справа ж не лише у цих предметах, важливе саме усвідомлення, що власні ідеї можна реалізувати. А якщо чогось не знаєш, це можна опанувати.

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Навіть якщо у вашому дипломі вказано менеджер, філолог, чи музикант – ви все одно можете вчитися творити щось власноруч. У багатьох із нас ця навичка притупилися ще в дитинстві. Слова "не чіпай", "поклади на місце", звичка купувати все готове та й зрештою відсутність інструментів – призвело до того, що навичку творення ми почали втрачати. Хлопці ж з Харкова дають можливість усім охочим відродити ці забуті багатьма вміння.