Харків'янин 4 рази підкорив Еверест: він перший в Україні, кому це вдалося

4 червня 2021 , 13:18

Джерело:

фейсбук Валентина Сипавіна

Харків'янин Валентин Сипавін – рекордсмен серед українців по кількості підйомів на найвищу гору у світі. Він підкорив Еверест 4 рази.

Цей підйом організовував Валентин Сипавін. Він керував інтернаціональною групою за сходження на Джомолунгму.

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Що відомо про українця-рекордсмена

  • У команді харків’янина було 6 людей: 4 українців, білоруска і молдаванка.
  • Їм знадобилося 50 днів, щоб піднятися та спуститися з найвищої гори у світі.
  • Мандрівник вчетверте подивився на світ з понад 8 тисяч метрів 23 травня.
  • Крім підкорення Евеерсту, Валентин того ж дня піднявся на сусідню гору Лходзе (8513 метрів).

Четвертий підйом: деталі

У коментарі ТСН мандрівник розповів про складнощі, які виникли під час підйому.

Команда крута, сезон дуже складний був, COVID-19, погода не дуже хороша, але ми впоралися,
– розповів він.

Валентин також зазначив, що в експедиції був ще один ворог – COVID-19. Щоб не вступати з ним у бій, усі члени команди дотримувалися дистанції та не комунікували з іншими групами.

Зверніть увагу! У групі Валентина йшов і 55-річний львів'янин, який вперше в житті підкорив Еверест. Він зайшов на вершину з другої спроби, бо йому не вистачило кисню в балонах.
Автор: Вікторія Андрєєва