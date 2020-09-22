24-річний харків’янин з навичками комп’ютерної інженерії блокував бронювання квитків на концерти улюбленої співачки. Робив він це за допомогою ботів та DDoS-атаки

На трьох концертах однієї з українських співачок були присутні лише 30% глядачів, ще два – довелося скасувати. Про це повідомили в пресслужбі кіберполіції України.

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Деталі хакерської атаки

Харків’янин створив бот-мережу, яка не дозволяла користувачам купувати квитки на концерт. Крім того, через іноземний VPN він здійснював DDoS-атаки на онлайн-сервіси бронювання квитків. Ім'я співачки, на чиї концерти здійснювалися атаки, в поліції не називають.

За попередніми даними, сума збитків сягає понад пів мільйона гривень.

Зверніть увагу! У червні через DDoS-атаку 15% всього світового інтернету впали на 30 хвилин, постраждала й Україна. Джерелом атак стала мережа скомпрометованих пристроїв для розумного будинку.

Що загрожує зловмиснику

Правоохоронці провели обшук вдома у харків'янина. У нього вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Їх направили на відповідні експертизи.

Поліцейські відкрили кримінальну справу за статтею про несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику – ув'язнення на строк до шести років.