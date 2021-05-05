Харків'янин подав позов до ОАСК: вимагає звільнити Степанова та хоче дозу "Супутника V"

Житель Харкова подав позов в Окружний адміністративний суд Києва з двома вимогами. Вони стосуються Міністерства охорони здоров’я України та його очільника – Максима Степанова.

Наразі судді вирішують питання щодо відкриття провадження. Поки записів у судовому реєстрі за цією справою не має.

До теми Головний автор фейків щодо вакцинації – Росія, – Степанов

Що вимагає харків'янин

Через суд він хоче "отримати доступ" до російської вакцини "Супутник V".

Чоловік вважає, що Міністерство охорони здоров’я має вжити заходів для забезпечення зацікавлених громадян цим препаратом.

Друга вимога у судовому зверненні стосується самовідставки міністра Максима Степанова.

Харків'янин вважає, що суд має повноваження змусити урядовця написати заяву про складання повноважень.

Ефективність російської вакцини "Супутник V" від COVID-19 не доведена. Окрім того, в Україні неодноразово наголошували: цей препарат не використовуватимуть при імунізації населення від коронавірусної хвороби.