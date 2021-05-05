Харків'янин подав позов до ОАСК: вимагає звільнити Степанова та хоче дозу "Супутника V"

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Житель Харкова подав позов в Окружний адміністративний суд Києва з двома вимогами. Вони стосуються Міністерства охорони здоров’я України та його очільника – Максима Степанова.

Джерело:

ОАСК

Наразі судді вирішують питання щодо відкриття провадження. Поки записів у судовому реєстрі за цією справою не має.

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Що вимагає харків'янин

  • Через суд він хоче "отримати доступ" до російської вакцини "Супутник V".
  • Чоловік вважає, що Міністерство охорони здоров’я має вжити заходів для забезпечення зацікавлених громадян цим препаратом.
  • Друга вимога у судовому зверненні стосується самовідставки міністра Максима Степанова.
  • Харків'янин вважає, що суд має повноваження змусити урядовця написати заяву про складання повноважень.
Зверніть увагу! Ефективність російської вакцини "Супутник V" від COVID-19 не доведена. Окрім того, в Україні неодноразово наголошували: цей препарат не використовуватимуть при імунізації населення від коронавірусної хвороби.