Харків'янин подав позов до ОАСК: вимагає звільнити Степанова та хоче дозу "Супутника V"

Житель Харкова подав позов в Окружний адміністративний суд Києва з двома вимогами. Вони стосуються Міністерства охорони здоров’я України та його очільника – Максима Степанова.
Джерело:ОАСК
Наразі судді вирішують питання щодо відкриття провадження. Поки записів у судовому реєстрі за цією справою не має.
До теми Головний автор фейків щодо вакцинації – Росія, – Степанов
Що вимагає харків'янин
- Через суд він хоче "отримати доступ" до російської вакцини "Супутник V".
- Чоловік вважає, що Міністерство охорони здоров’я має вжити заходів для забезпечення зацікавлених громадян цим препаратом.
- Друга вимога у судовому зверненні стосується самовідставки міністра Максима Степанова.
- Харків'янин вважає, що суд має повноваження змусити урядовця написати заяву про складання повноважень.