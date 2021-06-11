Харків'янин прийшов із пістолетом на дитячий майданчик: фото

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який прийшов на дитячий майданчик із предметом схожим на пістолет. Він був напідпитку та поводився агресивно.
Про затримання повідомили 11 червня. Це трапилося на вулиці Гвардійців Широнинців.
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Більше про цей інцидент
- Поліцейські роти ТОР отримали орієнтування в радіоефірі.
- Їм повідомили, що на дитячому майданчику стоїть чоловік із пістолетом.
- Коли правоохоронці прибули, виявилось, що зловмисник п'яний.
- З ним намагались встановити контакт.
- Однак чоловік поводився агресивно.
- Зазначають, що своєю поведінкою він створював небезпеку оточенню.
- Після затримання викликали слідчо-оперативну групу.
- На фото з місця помітно, що в пістолеті затриманого не було магазину з набоями.
Предмет схожий на пістолет, який вилучили / Фото Патрульної поліції Харківщини