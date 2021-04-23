Харків'янин Дмитро Марченко написав у соціальних мережах зворушливий допис, у якому звертається до Ілона Маска. Чоловік у відчаї просить винахідника сконструювати машину часу, аби він міг врятувати свою дружину від смерті. Жінка після пологів померла внаслідок ускладнень від коронавірусу.

Дружина Дмитра – Аліна померла в пологовому 5 квітня, за кілька днів після того, як народила дівчинку. Медикам вдалося врятувати дитя, але життя жінки обірвалось.

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Що відомо про лист

Лист до Ілона Маска вийшов дуже щирим і сентиментальним. У ньому можна побачити як відчай із болем, так і сильну любов чоловіка до своєї дружини.

У Дмитра є двоє донечок – старшій 5 років, а молодшій – лише кілька тижнів. Тому він виловлює сподівання, що Маск колись винайде машину часу, аби дівчата могли рости з мамою, а вона – бачити їхнє дорослішання.

Я дійсно знайшов усе, що ти робиш, і я майже впевнений, що ти – не з нашої планети. Ти – та людина, яка одного разу винайде машину часу. Вона дуже мені потрібна. Я ніколи не мав можливості купувати біткойни за 10 доларів. Натомість мені вкрай потрібна ця машина, щоб мати шанс оживити мою дружину,

– пише харків'янин.

Коротко про смерть дружини Дмитра

За словами чоловіка, Аліна захворіла на коронавірус після того, як вони всією сім'єю відвідали вечірку. Це сталося на 8 місяці вагітності.

Медики діагностували у неї легеневу недостатність, тому вирішили зробити кесарів розтин.

Щоправда, жінці все ж вдалося народити здорову дівчинку. Її вага була 3,4 кілограма. Невдовзі дитину виписали з лікарні. І зараз із нею все гаразд.

Проте сам породілля не змогла пережити наслідків хвороби. Її стан був важким, і вона померла 5 квітня о 0:23 ночі. У момент смерті жінці був 31 рік.

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