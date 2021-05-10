Харків'янин закрився в гаражі та підпалив іномарку: хотів накласти на себе руки – фото
У Київському районі Харкова зранку 10 травня трапилася пожежа в гаражному кооперативі. Там згорів автомобіль і постраждав чоловік, який закрився в гаражі. ЗМІ пишуть, що таким чином він намагався накласти на себе руки, однак потям передумав.
Джерело:ДСНС Харківщини
Пожежникам повідомили про пожежу в гаражі на вулиці Старошишківській о 09:35. Згодом 28-річного власника гаража госпіталізували до Опікового центру Харкова.
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Рятувальник гасить автомобіль у гаражі в Харкові / Фото ДСНС
Більше про пожежу
- Загоряння трапилося в гаражному кооперативі "Перемога".
- Там у гаражі горів автомобіль Honda Civic.
- Однак авто все ж отримало пошкодження вогнем.
- Також вогонь встиг поширитись на інший гараж.
- Там був автомобіля Ravon, який встигли вивезти на вулицю.
- Однак транспорт все ж отримав пошкодження.
- Загальна площа цієї пожежі – 60 квадратних метрів.
- Повністю загасили вогонь об 11:46.
Гараж, на який перекинувся вогонь / Фото ДСНС
Інші деталі інциденту
Як пише видання "Об'єктив" з посиланням на пресофіцера ДСНС Дмитра Чайку, що пожежа трапилася внаслідок підпалу. Його здійснив чоловік, якого госпіталізували з опіками. безпосередньо
Підпалив свій автомобіль і закрився в гаражі. Люди почали стукати, кричати: "Виходь". Але він відкрив, коли там стало важко дихати й уже отримав опіки. Кричав: "мені нічого не треба, жити не хочу",
– розповів Дмитро Чайка.
Також чоловік розповів, що стало погано й іншій людині. Однак, за його словами, це не пов'язано безпосередньо з пожежею.
Гараж після гасіння пожежі / Фото ДСНС
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