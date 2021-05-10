Харків'янин закрився в гаражі та підпалив іномарку: хотів накласти на себе руки – фото

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У Київському районі Харкова зранку 10 травня трапилася пожежа в гаражному кооперативі. Там згорів автомобіль і постраждав чоловік, який закрився в гаражі. ЗМІ пишуть, що таким чином він намагався накласти на себе руки, однак потям передумав.

Джерело:

ДСНС Харківщини

Пожежникам повідомили про пожежу в гаражі на вулиці Старошишківській о 09:35. Згодом 28-річного власника гаража госпіталізували до Опікового центру Харкова.

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Рятувальник гасить автомобіль у гаражі в Харкові / Фото ДСНС 

Більше про пожежу

  • Загоряння трапилося в гаражному кооперативі "Перемога".
  • Там у гаражі горів автомобіль Honda Civic.
  • Однак авто все ж отримало пошкодження вогнем.
  • Також вогонь встиг поширитись на інший гараж.
  • Там був автомобіля Ravon, який встигли вивезти на вулицю.
  • Однак транспорт все ж отримав пошкодження.
  • Загальна площа цієї пожежі – 60 квадратних метрів.
  • Повністю загасили вогонь об 11:46.


Гараж, на який перекинувся вогонь / Фото ДСНС

Інші деталі інциденту

Як пише видання "Об'єктив" з посиланням на пресофіцера ДСНС Дмитра Чайку, що пожежа трапилася внаслідок підпалу. Його здійснив чоловік, якого госпіталізували з опіками. безпосередньо

Підпалив свій автомобіль і закрився в гаражі. Люди почали стукати, кричати: "Виходь". Але він відкрив, коли там стало важко дихати й уже отримав опіки. Кричав: "мені нічого не треба, жити не хочу",
– розповів Дмитро Чайка.

Також чоловік розповів, що стало погано й іншій людині. Однак, за його словами, це не пов'язано безпосередньо з пожежею.


Гараж після гасіння пожежі / Фото ДСНС 