Харків'янин закрився в гаражі та підпалив іномарку: хотів накласти на себе руки – фото

У Київському районі Харкова зранку 10 травня трапилася пожежа в гаражному кооперативі. Там згорів автомобіль і постраждав чоловік, який закрився в гаражі. ЗМІ пишуть, що таким чином він намагався накласти на себе руки, однак потям передумав.

Пожежникам повідомили про пожежу в гаражі на вулиці Старошишківській о 09:35. Згодом 28-річного власника гаража госпіталізували до Опікового центру Харкова.

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Рятувальник гасить автомобіль у гаражі в Харкові / Фото ДСНС

Більше про пожежу

Загоряння трапилося в гаражному кооперативі "Перемога".

Там у гаражі горів автомобіль Honda Civic.

Однак авто все ж отримало пошкодження вогнем.

Також вогонь встиг поширитись на інший гараж.

Там був автомобіля Ravon, який встигли вивезти на вулицю.

Однак транспорт все ж отримав пошкодження.

Загальна площа цієї пожежі – 60 квадратних метрів.

Повністю загасили вогонь об 11:46.



Гараж, на який перекинувся вогонь / Фото ДСНС

Інші деталі інциденту

Як пише видання "Об'єктив" з посиланням на пресофіцера ДСНС Дмитра Чайку, що пожежа трапилася внаслідок підпалу. Його здійснив чоловік, якого госпіталізували з опіками. безпосередньо

Підпалив свій автомобіль і закрився в гаражі. Люди почали стукати, кричати: "Виходь". Але він відкрив, коли там стало важко дихати й уже отримав опіки. Кричав: "мені нічого не треба, жити не хочу",

– розповів Дмитро Чайка.

Також чоловік розповів, що стало погано й іншій людині. Однак, за його словами, це не пов'язано безпосередньо з пожежею.



Гараж після гасіння пожежі / Фото ДСНС