Це сталося на вулиці Ахсарова, що в Шевченківському районі міста. Чоловік планував стрибнути з 16 поверху.

Інша подія Залишила 2-місячного малюка: у Дніпрі жінка вистрибнула з вікна 5 поверху

Затримали та передали медикам

Правоохоронці піднялися на дах будинку та намагалися встановити діалог. Згодом вони вмовили харків'янина повернутися в дім.

Коли вони постукали у двері його квартири, виявилося, що самогубець не надто привітний. Чоловік зустрів поліцейських із сокирою в руках і хотів використати її, як зброю.

Тому їм довелося використати силу та затримати зловмисника. Йому не загрожує кримінальна відповідальність. А ось примусове лікування цілком можливе, оскільки чоловіка одразу передали в руки медиків.

Трішки схожий випадок

15 серпня до поліції Одеси звернулася жінка, яка скаржилася на постійне домашнє насильство, від якого потерпає. Вона розповіла, що її систематично б'є чоловік.

Коли правоохоронці приїхали, зловмисник зустрів їх із військовою рушницею в руках. Коли його затримали й передали слідчим, виявилося, що раніше підозрюваний був спецпризначенцем.