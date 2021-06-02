Харків'янин зводить тату "Кернес жив" з обличчя: відео

Житель Харкова Євген Івашко вирішив звести татуювання з текстом "Кернес жив". Цей напис був у нього над бровою ще з грудня минулого року.

Відео з сеансу зведення татуювання лазером блогер опублікував 2 червня. Він це зробив у власному інстаграмі, де він підписаний Panini_evgen.

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Більше про зведення

Чому хлопець вирішив зводити татуювання – не повідомив. На ролику помітно, що напис випалюється лазером досить легко.

Це свідчить про те, що пігмент був не надто глибоко в шкірі. Тому на видалення "Кернес жив" не знадобиться багато сеансів.

У підписі до відео житель Харкова був не надто багатослівним. Він лише написав "тут могла бути ваша реклама", а також прорекламував клініку, де допомагають позбутись татуювань.

Зведення татуювання "Кернес Жив": відео з інстаграму Panini_evgen

Коли з'явилося це тату

Процес створення татуювання з написом на обличчі хлопець опублікував у своєму тіктоці. Історія набула розголосу 23 грудня.

У такий спосіб Івашко тоді вирішив увіковічити пам’ять про померлого мера Харкова. Однак, ймовірно, це бажання в нього пройшло.