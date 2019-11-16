Харків'янин створює сиротинець європейського зразка: потрібна допомога

У Харкові керівник будинку дитини хоче створити паліативний центр європейського зразка. Гроші на будівництво збирає продаючи свою книгу. У неї вклав 30 років лікарської роботи та боротьбу за коротке, але гідне життя малечі.

У будинку дитини живуть сироти, яких не можна виховувати вдома через невиліковні хвороби. Це харківські малюки та ті, кого у 2014 році евакуювали із сиротинця Краматорська.

До слова: Скільки дітей в Україні є сиротами: статистика усиновлення

Щоб діти мали доступ до прогулянок і жили в комфорті, Роман вирішив переробити будівлю радянського дитячого садочка. Обласні гроші на ремонт востаннє тут бачили у 2004 році. Тож лікар взявся писати книгу. Спогади назвав "Записи санітара Роми" і просить за них 300 гривень.

"Людина передала 30 тисяч гривень за одну книгу. Хтось дав тисячу гривень, хтось – 5 тисяч гривень , хтось – тисячу доларів", – пригадав автор книги "Записи санітара Роми" Роман Марабян.



Роман Марабян



Роман Марабян написав книгу "Записи санітара Роми"

За благодійні кошти надрукували тисячу примірників, розкупили вже половину. "Записи санітара Роми" читають в Харкові, США, Канаді та на Кіпрі. Зібрати вдалося 292 тисячі гривень. Але на відділення на 20 ліжок і медичне обладнання бракує ще майже 300 тисяч гривень.

"Це не можуть бути великі палати, в яких лежить дуже багато дітей. Хоча б через те, що кожна дитина вночі плаче і не дає своєму сусідові відпочивати. А дітей з паліативним діагнозом болить, а тому вони плачуть більше за інших дітей", – зазначила заступниця директора будинку дитини "Гіпократ" Валентина Дрокіна.



Діткам затісно в маленьких кімнатах



Гроші на ремонт останній раз виділяли у 2004 році

Двомісні палати, доступ до вулиці, місця для реабілітації, телевізори, відеонагляд, кімната для медперсоналу – такий вигляд, відповідно до закону і людяності, має мати паліативний центр. Аби встигнути отримати гроші від держави і потрапити у програму медичної реформи відділення необхідно добудувати до 1 квітня.

Скільки дітей в Україні усиновили за 2018 рік?

Загалом протягом 2018 року в Україні було усиновлено 1 730 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

українцями – 1 358 (до 5 років – 1 107 дітей, 6-10 рр. – 179 дітей, 11-17 рр. – 72 дитини);

– 1 358 (до 5 років – 1 107 дітей, 6-10 рр. – 179 дітей, 11-17 рр. – 72 дитини); іноземцями – 372 (до 5 років – 85 дітей; 6-10 рр. – 122 дитини; 11-17 рр. – 165 дітей).

Серед них – 103 дитини, які мають інвалідність чи особливі потреби:

25 дітей з ВІЛ / СНІД (українцями – 4, іноземцями – 21);

13 дітей з синдромом Дауна (всі – іноземцями);

33 мають захворювання з Переліку захворювань;

32 мають інвалідність по інших захворюваннях.



Статистика усиновлення в Україні / Інфографіка 24 каналу