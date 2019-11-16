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      Харків'янин створює сиротинець європейського зразка: потрібна допомога

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      У Харкові керівник будинку дитини хоче створити паліативний центр європейського зразка. Гроші на будівництво збирає продаючи свою книгу. У неї вклав 30 років лікарської роботи та боротьбу за коротке, але гідне життя малечі.

      У будинку дитини живуть сироти, яких не можна виховувати вдома через невиліковні хвороби. Це харківські малюки та ті, кого у 2014 році евакуювали із сиротинця Краматорська.

      До слова: Скільки дітей в Україні є сиротами: статистика усиновлення

      Щоб діти мали доступ до прогулянок і жили в комфорті, Роман вирішив переробити будівлю радянського дитячого садочка. Обласні гроші на ремонт востаннє тут бачили у 2004 році. Тож лікар взявся писати книгу. Спогади назвав "Записи санітара Роми" і просить за них 300 гривень.

      "Людина передала 30 тисяч гривень за одну книгу. Хтось дав тисячу гривень, хтось – 5 тисяч гривень , хтось – тисячу доларів", – пригадав автор книги "Записи санітара Роми" Роман Марабян. 

      сиротинець харків
      Роман Марабян

      Записи санітара Роми
      Роман Марабян написав книгу "Записи санітара Роми"

      За благодійні кошти надрукували тисячу примірників, розкупили вже половину. "Записи санітара Роми" читають в Харкові, США, Канаді та на Кіпрі. Зібрати вдалося 292 тисячі гривень. Але на відділення на 20 ліжок і медичне обладнання бракує ще майже 300 тисяч гривень.

      "Це не можуть бути великі палати, в яких лежить дуже багато дітей. Хоча б через те, що кожна дитина вночі плаче і не дає своєму сусідові відпочивати. А дітей з паліативним діагнозом болить, а тому вони плачуть більше за інших дітей", – зазначила заступниця директора будинку дитини "Гіпократ" Валентина Дрокіна.

      сиротинець харків
      Діткам затісно в маленьких кімнатах

      харків сиротинець
      Гроші на ремонт останній раз виділяли у 2004 році

      Двомісні палати, доступ до вулиці, місця для реабілітації, телевізори, відеонагляд, кімната для медперсоналу – такий вигляд, відповідно до закону і людяності, має мати паліативний центр. Аби встигнути отримати гроші від держави і потрапити у програму медичної реформи відділення необхідно добудувати до 1 квітня.

      Скільки дітей в Україні усиновили за 2018 рік?

      Загалом протягом 2018 року в Україні було усиновлено 1 730 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

      • українцями – 1 358 (до 5 років – 1 107 дітей, 6-10 рр. – 179 дітей, 11-17 рр. – 72 дитини);
      • іноземцями – 372 (до 5 років – 85 дітей; 6-10 рр. – 122 дитини; 11-17 рр. – 165 дітей).

      Серед них – 103 дитини, які мають інвалідність чи особливі потреби:

      • 25 дітей з ВІЛ / СНІД (українцями – 4, іноземцями – 21);
      • 13 дітей з синдромом Дауна (всі – іноземцями);
      • 33 мають захворювання з Переліку захворювань;
      • 32 мають інвалідність по інших захворюваннях.

      Діти-сироти
      Статистика усиновлення в Україні / Інфографіка 24 каналу 

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      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини України Новини Харкова Діти і неповнолітні
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