Не виступаю за Росію, – дівчина, яка назвала парад вишиванок х**нею, вибачилася за свої слова

Жителька Харкова Євгенія, яка оскандалилася на всю Україну заявою про парад вишиванок, вибачилася за свої слова. Дівчина зізналася, що, вочевидь, взагалі не думала, що говорить.

Окрім того, у соцмережі дівчина написала, що не має нічого проти культурного спадку України. Водночас для "героїні" відео патріотизм начебто полягає в інших речах.

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Хочу сказати, що не виступаю за Росію і нічого проти України не маю, як і її культурного спадку,

– наголосила Євгенія.

За словами Євгенії, любов до країни – "це не вишиванка та українська мова, це шанобливе ставлення до місця і міста, де ти живеш". Дівчина наголосила: "для мене патріотизм виражається в інших моментах, а не в мітингах і парадах".

Водночас Євгенія розповіла, що "не може сказати, що щось багато зробила для своєї країни у силу свого віку і можливостей". Водночас вона начебто повністю дотримується "законів нашої території й шанобливо ставиться до того місця, де народилася".

"Можливо, мої висловлювання були різкими через спонтанність ситуації, але вони не були спрямовані на те, щоб когось образити. Я вибачаюсь перед тими, кого це заділо", – розповіла дівчина.

Деталі скандалу

День вишиванки в Україні відзначали 20 травня. З нагоди свята у Харкові організували парад вишиванок.

Під час урочистостей до 2 дівчат підійшов блогер та запитав, як вони ставляться до параду вишиванок. Однією з опитуваних була Євгенія.

Вона заявила, що "це просто огидно, я просто добре знаю історію цієї країни, і знаю про те, що гасло "Слава Україні – Героям Слава" – нацистське гасло".

Також дівчина наголосила: учасники параду начебто "замість того, щоб піти працювати і якось відновлювати економіку країни, ходять і займаються х*йнею".

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