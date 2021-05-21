Харків'янка, яка образила учасників параду вишиванок, працює вебмоделлю

Харків'янкою, яка спровокувала скандал, назвавши марш вишиванок "парадом бидла", нібито виявилася Євгенія Бабкова. Вона буцімто працює вебмоделлю і займається ескортом.

Що відомо про сферу діяльності Бабкової

Інформацію про справжню роботу харків'янки поширили у соціальних мережах. Користувачі також опублікували фото, на яких нібито зображена Бабкова.

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На скриншоті видно, що дівчина є у списку вебмоделей. Інформація про неї завантажена 22 жовтня 2020 року.



Бабкова на сайті вебмоделей / Скриншот

2016 року Євгенія хотіла працювати перекладачем або редактором, про що мовиться у її резюме на сайті для пошуку роботи. Вона зазначала, що має досвід у написанні та перекладі статей.

2017 року дівчина опублікувала свою анкету як модель і акторка-початківець на сайті Acmodasi. Харків'янка уточнила, що займається співом і танцями, а також вказала, що має декількох видимих татуювань. Зауважимо, вони збігаються із тими, які видно на світлині вебмоделі.

Я товариська і харизматична. Є досвід у позуванні, часто брала участь у фотосесіях, впевнено почуваюся перед камерою. Готова годинами перебувати на фотосесіях (оскільки на рекламних зйомках і кінозйомках ще не бувала), бо шалено люблю увагу та камеру (як би дивно це не звучало),

– написала в анкеті Євгенія.



Скандальна харків'янка працює вебмоделлю / Скриншот



Як Бабкову записували у телефонній книзі / Скриншот

працює SMM-менеджером та продає кросівки через інстаграм. Відомо, що вона

Коротко про скандал під час параду вишиванок у Харкові

Під час параду вишиванок Євгенію запитали, що вона думає про захід. Та грубо назвала учасників параду "неосвіченими людьми" і порадила їм витрачати час на "відновлення економіки". Крім того, харків'янка заявила, що гасло "Слава Україні – Героям Слава" – мовляв, нацистське.

Згодом вона вибачилася і сказала, що її "різкі висловлювання не були спрямовані на те, щоб когось образити".

Раніше ЗМІ писали, що Євгенія нібито навчалася в університеті імені Каразіна на факультеті міжнародних відносин. Однак навчання дівчина не закінчила.

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