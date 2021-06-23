"Перенервувала": харків'янка, яка скаржилася на українську мову, потрапила до лікарні

Студентка з Харкова, яка нещодавно втрапила у скандал через обурливе відео про українську мову, потрапила у лікарню. Дівчина каже, що "перенервувала".

Наразі Маргарита Мальцева нібито перебуває у лікарні. На роботі вона взяла лікарняну відпустку.

Актуально На е*учем украинском языке, – студентка з Харкова відзначилась заявою про мову

Я перенервувала 18 червня і наступного дня потрапила в лікарню. Перебуваю у стаціонарі. Збій аналізів на тлі стресу, капали різні розчини. Зараз вже легше, сьогодні без крапельниць,

– заявила студентка.

Дівчині погрожують звільненням з роботи

З'ясувалося, що студентка працює у Центрі екстреної медичної допомоги. Після публікації обурливого відео, головний лікар сказав, щоб Мальцева писала заяву на звільнення. Він наголосив, що зробить все, аби дівчина не працювала у лікарні. Якщо вона не хоче "йти по-доброму, то піде по статті про порушення рівноправності громадян".

"Росію і російську мову я ненавиджу. Нехай вони віддадуть нам Крим і Донбас, а тоді розмовляйте будь-якою мовою. Путін – ху*ло, розумієте?" – обурився лікар.

Деталі скандального відео харків'янки