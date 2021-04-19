Харків'янку засудили до 5 років через бажання провчити: вона "замовила" свого чоловіка

У Харкові через конфлікт та систематичні побиття дружина захотіла провчити свого чоловіка. Для того вона найняла виконавців, але ті перестаралися та нанесли 7 ножових поранень. Чоловіка вдалось врятувати. Московський суд визнав харків'янку винною у цьому злочині.

У Єдиному реєстрі судових рішень 16 квітня опублікували рішення за справою 2018 року. Жінку засудили до 5 років позбавлення волі, але це покарання змінили іспитовим строком у 2 роки.

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Що відомо про інцидент

Чоловік підозрював свою дружину у зраді. Через ревнощі та конфлікти він чинив фізичне домашнє насилля – бив її та дітей. Жінка розуміла, що зупинити це самостійно не зможе, оскільки її партнер має фізичну перевагу. Тоді, як зазначено у документах справи, вона "вирішила підібрати для його(злочину – 24 канал) реалізації іншу особу".

Підозрювана розповіла знайомому про домашнє насилля з боку чоловіка та домовилась, що його "провчать". Натомість пообіцяла компенсувати витрати. Але, як вона запевнила, у неї не було плану вбивати свого чоловіка.

Як вони реалізували задум

У січні 2018 року двоє чоловіків приїхали до Харкова, щоб реалізувати план за попередньою домовленістю з жінкою.

Вона дала виконавцям ключ від під’їзду, щоб вони напали на нього у тихому місці без свідків.

23 січня дружина повідомила їх про те, що пара повертається додому з ресторану на Салтівці.

Злочинці дочекалися пару, а тоді нанесли 7 ножових поранень чоловікові. Але медики змогли його врятувати.

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Яке рішення прийняв суд