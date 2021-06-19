Прокуратура показала фото кухні ресторану в Харкові, де отруїлися десятки людей

Правоохоронці взялися за масове отруєння в одному із закладів у Харкові. Фахівці вже оглянули приміщення кухні ресторану "Якіторія".

Там побували слідчо-оперативної групи поліції та спеціалісти Держпродспоживслужби. Прокуратура оприлюднила фото з кухні закладу.

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Правоохоронці встановили, що до лікарень госпіталізували десятки пацієнтів з діагнозом гострий гастроентероколіт. Усі вони перед цим відпочивали в одному із закладів японської кухні у Харкові. Стан здоров'я хворих – середньої тяжкості. ЗМІ уточнили, що мовиться про ресторани "Якіторія" та "Мафія" – вони мають спільну кухню.



У закладів – спільна кухня / Фото прокуратури

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. ЇЇ максимальна санкція передбачає 3 роки позбавлення волі.

На даний час спільно з працівниками Держпродспоживслужби в Харківській області проводиться огляд приміщення закладу громадського харчування, допити потерпілих осіб, а також інші слідчі дії.

Кількість отруєних зросла