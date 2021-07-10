Надзвичайна подія сталася близько 14 години на вулиці Полтавський Шлях. Про це повідомили на фейсбук-сторінці мерії міста.

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Під час руху в напрямок центру невідомими був обстріляний з пневматичної зброї вагон трамваю маршруту №3. Ніхто з пасажирів не постраждав,

– йдеться у повідомленні.

На місце інциденту прибули слідчо-оперативна група і керівництво відділу поліції.

З'ясували, що пошкоджено скло та двері в першому вагоні громадського транспорту.

Правоохоронці наразі проводять перевірку та встановлюють усі обставини події.



У Харкові невідомі напали на трамвай / Фото Нацполіції

Стрілянина у Голосієво: коротко

Інцидент трапився 7 липня у будинку на Голосіївському проспекті, 58.

Чоловік поранив поліцейського та цивільного після чого підпалив квартиру.

У МВС уточнили, що патрульні прибули на виклик через сімейну сварку.

Киянин, який стріляв, був п'яним. Йому світить від 9 до 15 років за ґратами.

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