У Харкові невідомі обстріляли трамвай із пасажирами: фото

10 липня 2021 , 21:54
Читать новость на русском

Джерело:

Харківська міська рада

У Харкові 10 липня невідомі напали на трамвай, в салоні якого їхали люди. Унаслідок інциденту ніхто з пасажирів не постраждав.

Надзвичайна подія сталася близько 14 години на вулиці Полтавський Шлях. Про це повідомили на фейсбук-сторінці мерії міста.

Читайте також Стрілянина у Голосієво: Геращенко виправдовує дії поліції, яка прикривала злом квартири

Під час руху в напрямок центру невідомими був обстріляний з пневматичної зброї вагон трамваю маршруту №3. Ніхто з пасажирів не постраждав,
– йдеться у повідомленні.

На місце інциденту прибули слідчо-оперативна група і керівництво відділу поліції.

Правоохоронці наразі проводять перевірку та встановлюють усі обставини події.


У Харкові невідомі напали на трамвай / Фото Нацполіції

Стрілянина у Голосієво: коротко

  • Інцидент трапився 7 липня у будинку на Голосіївському проспекті, 58.
  • Чоловік поранив поліцейського та цивільного після чого підпалив квартиру.
  • У МВС уточнили, що патрульні прибули на виклик через сімейну сварку.
  • Киянин, який стріляв, був п'яним. Йому світить від 9 до 15 років за ґратами.

До теми 2 місяці під вартою: суд обрав запобіжний захід голосіївському стрілку – відео

Автор: Олег Васьків