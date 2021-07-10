У Харкові невідомі обстріляли трамвай із пасажирами: фото
Джерело:Харківська міська рада
У Харкові 10 липня невідомі напали на трамвай, в салоні якого їхали люди. Унаслідок інциденту ніхто з пасажирів не постраждав.
Надзвичайна подія сталася близько 14 години на вулиці Полтавський Шлях. Про це повідомили на фейсбук-сторінці мерії міста.
Читайте також Стрілянина у Голосієво: Геращенко виправдовує дії поліції, яка прикривала злом квартири
Під час руху в напрямок центру невідомими був обстріляний з пневматичної зброї вагон трамваю маршруту №3. Ніхто з пасажирів не постраждав,
– йдеться у повідомленні.
На місце інциденту прибули слідчо-оперативна група і керівництво відділу поліції.
- З'ясували, що пошкоджено скло та двері в першому вагоні громадського транспорту.
Правоохоронці наразі проводять перевірку та встановлюють усі обставини події.
У Харкові невідомі напали на трамвай / Фото Нацполіції
Стрілянина у Голосієво: коротко
- Інцидент трапився 7 липня у будинку на Голосіївському проспекті, 58.
- Чоловік поранив поліцейського та цивільного після чого підпалив квартиру.
- У МВС уточнили, що патрульні прибули на виклик через сімейну сварку.
- Киянин, який стріляв, був п'яним. Йому світить від 9 до 15 років за ґратами.
До теми 2 місяці під вартою: суд обрав запобіжний захід голосіївському стрілку – відео