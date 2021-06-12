Бив ногами та зламав ніс: у Харкові хлопець відгамселив дівчину на очах в однолітків – відео 18+

В одному з дворів Харкова хлопець по-звірячому побив дівчину на очах в її однолітків. Жоден з "друзів" постраждалої навіть не намагався захистити її.

Інцидент трапився надвечір 11 червня, постраждала отримала численні травми різного ступеню важкості.

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Відео жорстокого побиття оприлюднив один з місцевих телеграм-каналів. На кадрах видно, як група підлітків відпочивають на лавочці. Раптово хлопець налетів на неповнолітню дівчину з кулаками. Згодом він вирішив, що цього недостатньо і почав лупити її ногами.

Останні удари були по-звірячому жорстокі – нелюд взяв дівчину за волосся та вдарив в обличчя. Внаслідок побиття неповнолітня отримала численні травми та зламаний ніс.

Цинізму ситуації додає ще й те, що група "друзів" дівчини навіть не спробували заступитися за неї. Єдиний, кому було не байдуже на страждання постраждалої, це – маленька собака. Лише невеличкий пес лаяв на кривдника.

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На звернення журналістів 24 каналу у поліції повідомили, що не мають інформації про інцидент. Очевидно, постраждала з батьками не зверталися до правоохоронців та не писали заяву на кривдника. За даними телеграм-каналу "Харьков 1654", це вже не перший випадок, коли хлопець б'є дівчат.

Згодом, попередньо, мати постраждалої опублікувала відео вибачення нелюда перед своєю жертвою. Стоячи на колінах, він неохоче просить вибачення у постраждалої та інших дівчат.

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