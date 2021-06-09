Це трапилося на вулиці Конотопській 8 червня. До поліції щодо цього іциденту звернулися о пів на 10 вечора.

До теми Хотів зробити селфі: у Красному хлопець виліз на дах потяга і його вдарило струмом

Що відомо про цю трагедію

Слідчі встановили, що дівчина залізла на міст із 4 іншими підлітками.

Їм всім було від 13 до 14 років.

Вона торкнулася рукою лінії електропередач.

Як наслідок, потерпілу вдарило струмом.

Тоді вона впала та приземлилася біля колії.

Отримані травми виявилися несумісними з життям.

До поліції звернулися медики, яких туди викликали.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Цей інцидент розслідують, як нещасний випадок.



Місце трагедії після приїзду правоохоронців / Фото Нацполіції

Зверніть увагу! До Одеської лікарні 9 квітня привезли підлітка, у якого були опіки 90% поверхні тіла. Він їх отримав, коли бігав дахом потягу. Хлопець туди забрався, щоб зробити селфі.