Вдарило струмом на мості: у Харкові трагічно загинула 13-річна – фото

9 червня 2021 , 12:46
Читать новость на русском

Джерело:

Поліція Харківщини

У Харкові 13-річна дівчина залізла з друзями на верх залізничного мосту й отримала удар струмом. Як наслідок вона звідти впала та медики змогли тільки констатувати смерть.

Це трапилося на вулиці Конотопській 8 червня. До поліції щодо цього іциденту звернулися о пів на 10 вечора.

До теми Хотів зробити селфі: у Красному хлопець виліз на дах потяга і його вдарило струмом

Що відомо про цю трагедію

  • Слідчі встановили, що дівчина залізла на міст із 4 іншими підлітками.
  • Їм всім було від 13 до 14 років.
  • Вона торкнулася рукою лінії електропередач.
  • Як наслідок, потерпілу вдарило струмом.
  • Тоді вона впала та приземлилася біля колії.
  • Отримані травми виявилися несумісними з життям.
  • До поліції звернулися медики, яких туди викликали.
  • Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
  • Цей інцидент розслідують, як нещасний випадок.


Місце трагедії після приїзду правоохоронців / Фото Нацполіції

Зверніть увагу! До Одеської лікарні 9 квітня привезли підлітка, у якого були опіки 90% поверхні тіла. Він їх отримав, коли бігав дахом потягу. Хлопець туди забрався, щоб зробити селфі.
Автор: Олександр Марчак