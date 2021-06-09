Вдарило струмом на мості: у Харкові трагічно загинула 13-річна – фото

У Харкові 13-річна дівчина залізла з друзями на верх залізничного мосту й отримала удар струмом. Як наслідок вона звідти впала та медики змогли тільки констатувати смерть.
Це трапилося на вулиці Конотопській 8 червня. До поліції щодо цього іциденту звернулися о пів на 10 вечора.
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Що відомо про цю трагедію
- Слідчі встановили, що дівчина залізла на міст із 4 іншими підлітками.
- Їм всім було від 13 до 14 років.
- Вона торкнулася рукою лінії електропередач.
- Як наслідок, потерпілу вдарило струмом.
- Тоді вона впала та приземлилася біля колії.
- Отримані травми виявилися несумісними з життям.
- До поліції звернулися медики, яких туди викликали.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
- Цей інцидент розслідують, як нещасний випадок.
Місце трагедії після приїзду правоохоронців / Фото Нацполіції