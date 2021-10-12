Поховають музиканта у Харкові. Про дату і місце скорботної церемонії повідомила дружина померлого Міська Світлана Олешко.

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Прощання із Міськом Барбарою

Церемонія прощання з Михайлом Барбарою відбудеться 13 жовтня у Свято-Дмитрівському храмі, що на Полтавському шляху, 44 о 13:30. Чин похорону правитиметься о 14:00. Поховають співака на міському цвинтарі №2 у Харкові на вулиці Пушкінській, 102.



Поховають Міська Барбару 13 жовтня у Харкові / Зображення зі сторінки Світлани Олешко

Дружина померлого зазначила, що була поруч в останні хвилини із Міськом. Він помер у себе вдома.

Нагадаємо, що Михайло (Місько) Барбара народився у Львові 14 листопада 1971 року. У 1989 році став одним із засновників і фронтменом популярного гурту "Мертвий Півень". У 1998 році переїхав до Харкова, де грав у харківському театрі "Арабески".

Барбара помер вдома. Йому раптово стало погано, і медики не змогли врятувати музиканта. Він помер незадовго до ювілею – 14 листопада йому б виповнилося 50 років.

Повний текст публікації Світлани Олешко

Серце Міська Барбари перестало битися 11 жовтня 2021 року о 15.00. Це сталося у нас вдома, у Харкові. Я була поруч.