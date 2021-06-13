У Харкові хлопець випав з кабінки канатної дороги та потрапив під колеса авто

У Харкові з кабіни канатної дороги випав 17-річний хлопець. Однак на цьому біди не закінчилися, адже одразу після падіння його переїхав мікроавтобус.

Вражає, але хлопець дивом вижив. Інформацію про інцидент підтвердив начальник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

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Деталі інциденту

Забашта розповів, що хлопець вискочив з кабінки канатки на дорогу, де його одразу ж переїхав мікроавтобус. За даними місцевих ЗМІ, інцидент стався на вулиці Новгородській

Як повідомив очевидець події, коли приїхала карета швидкої, хлопець був живий. На місце трагедії одразу ж прибув реанімобіль швидкої допомоги, за життя потерпілого борються медики.

Підвісна канатна дорога у Харкові пов'язує вулицю Сумську з мікрорайоном Павлове Поле через центральний парк ім. Горького та Саржин Яр.

За даними телеграм-каналу "Харьков LIVE", юнак перебував у стані алкогольного сп'яніння.

В якому він стані

Медики діагностували у постраждалого численні травми різного ступеню важкості, зокрема: