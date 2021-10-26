У Харкові на 15 років засудили юнака, який ще неповнолітнім жорстоко вбив дівчину

У 2019 році 16-річний юнак жорстоко вбив 26-річну дівчину у Харкові. Через понад 2 роки після злочину суд виніс вирок – 15 років позбавлення волі для вже повнолітнього зловмисника.

Жертвою Данила Редіна стала Яна Криворучко. Під час розгляду справи у суді хлопець не визнав своєї провини і не розкаявся у злочині.

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Суд також ухвалив рішення про моральну компенсацію

Окрім тюремного ув'язнення, суд постановив виплатити сім'ї вбитої компенсацію. Як повідомила матір Яни – Жанна Криворучко, її розмір становить – 1 мільйон гривень.

У Харківській обласній прокуратурі розповіли про деталі моторошного злочину. Слідчі встановили, що трагедія сталась у червні 2019 року – у яру неподалік Лисої Гори.

Хлопець бив дівчину по голові, а потім поранив ножем

Хлопець через конфлікт зі знайомою багато разів вдарив дівчину по голові. Та цього йому виявилось недостатньо, зловмисник ще добивав свою жертву ножем. Після цього Редін поховав Криворучко неподалік від власної домівки, а згодом перепоховав.

Наразі вирок не набрав ще сили. Триває строк, в який сторона захисту може його оскаржити.

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