Завалився в лічені секунди: у Харкові підірвали історичний елеватор – ефектне відео

У районі Південного вокзалу в Харкові 16 травня демонтували частину покинутого елеватора. Будівлю висотою орієнтовно 60 метрів підірвали.

Подивитись на подію прийшли майже сотня місцевих мешканців. На місці елеватора збудують житловий мікрорайон.

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Як підривали елеватор у Харкові

Нежитловий будинок підірвали о 10 ранку 16 травня. Для безпеки перекрили вулицю Євгена Котляра, на якій розташована споруда. Також комунальники зупинили рух транспорту на годину.

У коментарі "Суспільному" свою думку щодо знесення будівлі висловив Валерій Арутюнов, голова правління "Житлобуд-1", яка забудує територію.

"Елеватор стоїть у центрі міста і, чесно кажучи, не прикрашає наше місто. Ми питанням знесення та вибуху саме цієї будівлі займалися місяць", – розповів Валерій Арутюнов.

Він також додав, що протягом місяця ще планують підірвати меншу будівлю.

У Харкові підірвали елеватор: дивіться відео

Що відомо про елеватор у Харкові

Харківський елеватор працював з 1900 року. За 13 років з'явилось залізничне сполучення з елеватором, до 1950 року зерно звозили на возах.

До 1970 року підприємство називалось Мельзавод №1, а згодом об'єдналось з Крупзаводом №2, утворивши Комбінат хлібопродуктів №2.

У 1991 році млин зупинили та підірвали. Новий так й не побудували через брак грошей.

У 1995 році підприємство, яке відповідало за реконструкцію елеватору, стало банкрутом.

З середини 90-их років елеватор не працює.

З того часу харківський елеватор став одним з найвідоміших й наймасштабніших занедбаних об'єктів міста.

Про його демонтаж влада оголосила восени 2020 року.

Елеватор – це зерносховище, обладнане для підіймання, сушіння і зберігання великої кількості зерна.

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