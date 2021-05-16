Завалився в лічені секунди: у Харкові підірвали історичний елеватор – ефектне відео

У районі Південного вокзалу в Харкові 16 травня демонтували частину покинутого елеватора. Будівлю висотою орієнтовно 60 метрів підірвали.
Джерело:Харківська міськрада
Подивитись на подію прийшли майже сотня місцевих мешканців. На місці елеватора збудують житловий мікрорайон.
Зауважте Момент обстрілу BMW з гранатомету в Івано-Франківську потрапив на відео
Як підривали елеватор у Харкові
Нежитловий будинок підірвали о 10 ранку 16 травня. Для безпеки перекрили вулицю Євгена Котляра, на якій розташована споруда. Також комунальники зупинили рух транспорту на годину.
У коментарі "Суспільному" свою думку щодо знесення будівлі висловив Валерій Арутюнов, голова правління "Житлобуд-1", яка забудує територію.
"Елеватор стоїть у центрі міста і, чесно кажучи, не прикрашає наше місто. Ми питанням знесення та вибуху саме цієї будівлі займалися місяць", – розповів Валерій Арутюнов.
Він також додав, що протягом місяця ще планують підірвати меншу будівлю.
У Харкові підірвали елеватор: дивіться відеоЗверніть увагу! Елеватор – це зерносховище, обладнане для підіймання, сушіння і зберігання великої кількості зерна.
Що відомо про елеватор у Харкові
- Харківський елеватор працював з 1900 року. За 13 років з'явилось залізничне сполучення з елеватором, до 1950 року зерно звозили на возах.
- До 1970 року підприємство називалось Мельзавод №1, а згодом об'єдналось з Крупзаводом №2, утворивши Комбінат хлібопродуктів №2.
- У 1991 році млин зупинили та підірвали. Новий так й не побудували через брак грошей.
- У 1995 році підприємство, яке відповідало за реконструкцію елеватору, стало банкрутом.
- З середини 90-их років елеватор не працює.
- З того часу харківський елеватор став одним з найвідоміших й наймасштабніших занедбаних об'єктів міста.
- Про його демонтаж влада оголосила восени 2020 року.
Цікаво На Нивках у Києві забудовник зробив стоянку на велодоріжці, її розбили активісти – відео