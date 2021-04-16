Викинувся з вікна 7 поверху: чергова трагічна історія в Харкові

В Олексіївському районі Харкова чоловік стрибнув з вікна квартири багатоповерхівці. На місце виїхала швидка допомога та поліція. Однак чоловікові не змогли допомогти.

Це трапилося приблизно о 12 годині дня на проспекті Перемоги, 65. Чоловік вистрибнув із вікна квартири на 7 поверсі.

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Як розповіли правоохоронці, померлому було 36 років. Медики швидкої ісля приїзду лише констатували смерть. Слідчі припускають, що це було самогубством.

Тіло загиблого без видимих ознак насильної смерті направили в морг. Наразі відкрите кримінальне провадження,

– уточнили в поліції.

Адреса будинку, де трапилася трагедія / Карта Google

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