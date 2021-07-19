Працював на велосипеді доньки, бо свій вкрали: як у Харкові колеги підтримали кур'єра – відео
Джерело:телеграм-канал "ХС | Харьков"
Щемлива історія сталася у Харкові. Там кілька тижнів тому у кур'єра-афроамериканця невідомі вкрали велосипед. Колеги чоловіка не розгубилися та зробили йому подарунок.
Відомо, що чоловік працює в одній зі служб доставки. Навіть після прикрої крадіжки він не звільнився, а продовжив працювати.
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Щодня він брав дитячий велосипед своєї доньки, аби розвозити замовлення. Клієнти кур'єра запевнили, що він добра та ввічлива людина. Такими ж виявилися і його колеги.
Коли чоловіки дізналися про проблему свого товариша, вони скинулися і купили новий велосипед. До ініціативи долучилися працівники різних служб доставки. Вручали подарунок на одній із парковок. На новенький транспорт з великими колесами вони почепили бантик.
Спершу кур'єр не зрозумів, що відбувається та був здивований, але, побачивши ключі від нового велосипеда, розцвів в усмішці. Чоловік одразу ж проїхався стоянкою – тепер працювати йому буде бодай трошки легше.
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Реакція соцмереж
Такий вчинок викликав величезне захоплення та повагу. Користувачі соцмереж дякують чоловікам, які не залишилися байдужими до чужої проблеми. Ось, що вони пишуть:
- "Молодці! Поки є такі люди, все буде добре".
- "Мої замовлення кілька раз доставляв. Дуже добрий і ввічливий хлопець".
- "Справжні колеги! Всім би таких".