Масові гуляння без масок та дистанції: у Харкові молодь танцювала під Моргенштерна

Харківська молодь 2 квітня влаштувала масове гуляння з музикою та танцями. Концерт просто неба організували біля Харківського театру опери та балету імені Миколи Лисенка.
Джерело:телеграм "ТРУХА"
Гуляння сталося на тлі рекордної кількості хворих на COVID-19 в Україні. За класикою жанру, молодь була без захисних масок та не дотримувалася соціальної дистанції.
Актуально "Дуже важкі": у лікарні Харкова в реанімації перебувають 4 дітей з COVID-19
На оприлюдненому у соцмережах відео видно, як кілька десятків людей танцюють майже впритул один до одного. Користувачі у телеграмі вже назвали такі дії "неадекватними", однак були й ті, хто не вбачав у цьому "нічого поганого".
Зацікавлення викликали й музичні вподобання молоді: вони слухали східні пісні, а також реп російського виконавця Моргенштерна.Зверніть увагу! Російський виконавець Моргенштерн є популярним серед українців, навіть попри те, що він неодноразово потрапляв у гучні скандали. Так, до прикладу, 8 грудня 2019 року він виступав в Одесі, хоча в місті тоді був офіційно оголошений день жалоби з приводу пожежі в Одеському коледжі. Під час концерту репер назвав траур "йо**ною показухою".
Гуляння молоді у Харкові: дивіться відео
Яка ситуація з COVID-19 у Харкові
- Станом на 3 квітня Харківщина серед лідерів за кількістю інфікованих на коронавірус. Лише за минулу добу хворобу підхопили 1 470 людей.
- Днями в одній з харківських лікарень помер 11-річний підліток з села Ватутіне. У нього діагностували COVID-19 та герпесвірусну інфекцію. Медики підтвердили, що це перший летальний дитячий випадок від коронавірусу в області.
- Наприкінці березня лікарні Харкова почали активно шукати медиків. Заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан розповіла, що у березні 2021 року навантаження на "ковідні бригади" збільшилося у 1,5 раза у порівнянні з січнем та лютим.