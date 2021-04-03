Масові гуляння без масок та дистанції: у Харкові молодь танцювала під Моргенштерна

Харківська молодь 2 квітня влаштувала масове гуляння з музикою та танцями. Концерт просто неба організували біля Харківського театру опери та балету імені Миколи Лисенка.

Гуляння сталося на тлі рекордної кількості хворих на COVID-19 в Україні. За класикою жанру, молодь була без захисних масок та не дотримувалася соціальної дистанції.

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На оприлюдненому у соцмережах відео видно, як кілька десятків людей танцюють майже впритул один до одного. Користувачі у телеграмі вже назвали такі дії "неадекватними", однак були й ті, хто не вбачав у цьому "нічого поганого".

Зацікавлення викликали й музичні вподобання молоді: вони слухали східні пісні, а також реп російського виконавця Моргенштерна.

Російський виконавець Моргенштерн є популярним серед українців , навіть попри те, що він неодноразово потрапляв у гучні скандали. Так, до прикладу, 8 грудня 2019 року він виступав в Одесі, хоча в місті тоді був офіційно оголошений день жалоби з приводу пожежі в Одеському коледжі. Під час концерту репер назвав траур "йо**ною показухою".

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