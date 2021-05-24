Влаштували погром та кидалися на водія: у Харкові молодики розтрощили трамвай

24 травня 2021 , 07:59
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Джерело:

"ТРУХА. Харьков"

Інцидент стався ввечері 22 травня. Двоє молодиків зайшли в трамвай, який слідував до Новожаново. Вони спершу заплатили за проїзд, а потім розізлилися та влаштували погром в салоні трамваю.

Чоловіки ще й кидалися на водійку електротранспорту. У відповідь на це вона викликала поліцію, але хулігани втекли.

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Деталі інциденту

  • Подія сталася на перехресті вулиць Плеханівській і Молочної.
  • Про інцидент повідомили користувачі соціальних мереж.
  • 2 чоловіків напідпитку зайшли до вагона та чемно заплатили за проїзд.
  • Хвилю неконтрольованої агресії викликало оголошення водійки про те, що кінцева зупинка маршруту – Новожаново.
  • Вони влаштували погром: вибили ногами вікна і двері, кидалися на водія.
  • Водійка викликала поліцію, але хулігани втекли.
  • Інформацію про хуліганство внесли до Єдиного обліку правопорушень.

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Автор: Вікторія Андрєєва