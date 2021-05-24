Влаштували погром та кидалися на водія: у Харкові молодики розтрощили трамвай

Інцидент стався ввечері 22 травня. Двоє молодиків зайшли в трамвай, який слідував до Новожаново. Вони спершу заплатили за проїзд, а потім розізлилися та влаштували погром в салоні трамваю.
Чоловіки ще й кидалися на водійку електротранспорту. У відповідь на це вона викликала поліцію, але хулігани втекли.
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Деталі інциденту
- Подія сталася на перехресті вулиць Плеханівській і Молочної.
- Про інцидент повідомили користувачі соціальних мереж.
- 2 чоловіків напідпитку зайшли до вагона та чемно заплатили за проїзд.
- Хвилю неконтрольованої агресії викликало оголошення водійки про те, що кінцева зупинка маршруту – Новожаново.
- Вони влаштували погром: вибили ногами вікна і двері, кидалися на водія.
- Водійка викликала поліцію, але хулігани втекли.
- Інформацію про хуліганство внесли до Єдиного обліку правопорушень.
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