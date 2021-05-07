Правоохоронці відвели дівчинку до дитячого куточку у відділені поліції. Тим часом інші силовики розшукали батьків дитини.

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Що відомо про цей інцидент

  • У парку по вулиці Алчевських в Харкові працівники ювенальної превенції помітили 3-річну дівчинку.
  • Її життю та здоров'ю нічого не загрожувало.
  • Одночасно з тим мати та няня звернулись до поліції через зникнення дитини.
  • Вони зізнались, що проґавили момент та лишили дитину без догляду.
  • На дорослих склали адміністративний протокол.
  • Їм можуть зробити попередження або виписати штраф на суму до 1 700 гривень.