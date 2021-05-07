Лишила маму та няню: в Харкові 3-річна дівчинка втікла від дорослих в парку

В Молодіжному парку Харкова працівники поліції побачили маленьку дівчинку. Вона бігла в бік дороги без дорослих поблизу.
Правоохоронці відвели дівчинку до дитячого куточку у відділені поліції. Тим часом інші силовики розшукали батьків дитини.
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Що відомо про цей інцидент
- У парку по вулиці Алчевських в Харкові працівники ювенальної превенції помітили 3-річну дівчинку.
- Її життю та здоров'ю нічого не загрожувало.
- Одночасно з тим мати та няня звернулись до поліції через зникнення дитини.
- Вони зізнались, що проґавили момент та лишили дитину без догляду.
- На дорослих склали адміністративний протокол.
- Їм можуть зробити попередження або виписати штраф на суму до 1 700 гривень.