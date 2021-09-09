У Харкові 2-річну дівчинку прив'язували до ліжка у реанімації і не пускали до неї батьків

У реанімацію Харківської дитячої інфекційної лікарні потрапила 2-річна дівчинка з двостороннім запаленням легень. Дитина провела на самоті 4 дні, бо до неї не пускали маму.

Для того, щоб побачити дитину, мамі довелося звертатися на гарячу лінію МОЗ та до юристів. Жінка не розуміє, чому в Україні діють "совкові" методи.

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Мама боролася з бюрократією 4 дні

Дівчинку привезли до лікарні, де підключили її до кисню. Мамі перебувати там заборонили, мовляв, постороннім не можна. Однак Дар'я провела увесь цей час у лікарні. Спершу вона звернулася на гарячу лінію МОЗ, де розповіла, що її не пускають до дитини. Там запевнили – це нормальна практика.

Натомість юристи, до яких мама дитини звернулася опісля, сказали протилежне – заборонити відвідувати дитину в реанімації ніхто не може.

Загалом боротьба матері з бюрократією зайняла 4 дні, які її донька Аліса провела в реанімації сама. Врешті, Дар'ї дозволили побачити дитину. Однак лише на 4 години.

Вся ця боротьба зайняла 4 доби. 4 доби дитина була без мене. Коли я неї прийшла вона лежала і просто дивилася в одну точку. Не спала. Просто нерухомо лежала,

– розповіла мама.

Дівчинку прив'язували до ліжка

Коли мама вийшла з палати, дитина почала кричати, щоб її не прив'язували. Це викликало в мами обурення.

Аліса розповіла, що лікарі прив'язували її до лікарняного ліжка колготами. Медики пояснили це тим, що під час того, як дитині ставили крапельниці, вона не мала б рухатися.

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Жінка вважає, що заборона бути разом з батьками реанімації є дикістю та психологічним насиллям над дітьми.

Згідно з Цивільним кодексом України, кожен, хто перебуває в лікарні на стаціонарі має право на допуск до нього медиків, членів родини, опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката.