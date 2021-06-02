Хлопець веде боротьбу з важкою хворою. Але це не стало на заваді у здійсненні його заповітної мрії.

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Що відомо про 9-річного патрульного

31 травня Ростислав втілив мрію у життя.

Він урочисто склад присягу разом з колегами, отимав форму і жетон.

Разом з кількома екіпажами поліцейських вирушив на своє перше патрулювання.

Правоохоронці щиро вірять, що хлопцеві вдасться одужати, бо він – справжній боєць.

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