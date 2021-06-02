У Харкові 9-річного хлопця прийняли до лав патрульної поліції: відео

Патрульні поліцейські Харківської області здійснили мрію 9-річного Ростислава Губіна. Напередодні Дня захисту дітей його прийняли до лав правоохоронців.
Хлопець веде боротьбу з важкою хворою. Але це не стало на заваді у здійсненні його заповітної мрії.
Ще одна добра справа патрульних Збентежено бігали вулицями: у Львові патрульні врятували дику качку з каченятами – фото
Що відомо про 9-річного патрульного
- 31 травня Ростислав втілив мрію у життя.
- Він урочисто склад присягу разом з колегами, отимав форму і жетон.
- Разом з кількома екіпажами поліцейських вирушив на своє перше патрулювання.
- Правоохоронці щиро вірять, що хлопцеві вдасться одужати, бо він – справжній боєць.
Як приймали юного патрульного: відео