Перший саміт проведуть 23 серпня напередодні 30-тої річниці Незалежності України. у мережі опублікували фото листівок.

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Крим – це Україна!

На фото видно листівки з логотипом Кримської платформи, які розклеїли по всіх куточках Харкова. На синьо-жовтому фоні зображені патріотичні написи: "Крим – це Україна!", "Зупинимо агресора!", "Агресія РФ – загроза для Європи".

У Харкові активісти розклеїли листівки до Кримської платформи / Фото 24 каналу

Невідомо, хто з активістів розклеїв листівки. Проте, очевидно, це зробили цілеспрямовано до першого саміту Кримської платформи.