Перший саміт проведуть 23 серпня напередодні 30-тої річниці Незалежності України. у мережі опублікували фото листівок.
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Крим – це Україна!
На фото видно листівки з логотипом Кримської платформи, які розклеїли по всіх куточках Харкова. На синьо-жовтому фоні зображені патріотичні написи: "Крим – це Україна!", "Зупинимо агресора!", "Агресія РФ – загроза для Європи".
У Харкові активісти розклеїли листівки до Кримської платформи / Фото 24 каналу
Невідомо, хто з активістів розклеїв листівки. Проте, очевидно, це зробили цілеспрямовано до першого саміту Кримської платформи.
Що відомо про Кримську платформу
Ініціатива створення Кримської платформи належить президенту Володимиру Зеленському. Головна мета заходу – підняти на міжнародний рівень питання про деокупацію Криму. Перший саміт проведуть 23 серпня на День Державного прапора. питання розглядатимуть на 4 тематичних панелях.
Окрім України, участь в заході візьмуть 45 країн світу. Також на саміті будуть присутні представники багатьох міжнародних організацій, серед них – НАТО, Європейська комісія, Рада Європи, ГУАМ.