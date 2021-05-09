Учаники АТО у Харкові 9 травня влаштували масштабний автопробіг. Десятки авто проїхали містом з українською символікою та поставили квіти до пам'ятника Солдату, пам'ятника воїнам УПА та до Меморіалу Захисників України.

Автопробіг стартував вранці. У ньому взяли участь ветерани АТО, громадські організації та волонтери.

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Деталі масштабного автопробігу

Водії з прапорами України, прапорами українських бойових підрозділів, червоно-чорними прапорами та прапорами спілок АТО проїхали вулицями міста.

Масштабний автопробіг у Харкові / Фото ГО "Спілка ветеранів АТО"

Зокрема, за інформацією Суспільного, вони проїхали від площі Свободи до пам'ятника Солдату на вулиці 23 серпня, звідти – до пам'ятника воїнам УПА і Меморіалу Захисників України.

До речі, у поліції Харківської області заявили, що під час під час урочистостей біля Меморіалу Слави у Харкові порушень порядку не зафіксували.

Попередньо відомо, що вранці 9 травня тисячі людей прийшли до Меморіалу Слави, аби вшанувати пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

Крім того, у місті відбувся автопробіг з червоними прапорами та символікою ОПЗЖ: колона стартувала від стадіону "Металіст" та приблизно о 10:00 прибула до Меморіалу Слави у Лісопарку.

У перших рядах колони на чолі з депутатом Харківської міськради від "Опозиційної платформи – За життя" Андрієм Лесиком перебувала також обвинувачена у сепаратизмі харківська комуністка Алла Александровська. Самого Лесика кілька хвилин не пропускали до меморіалу, поки він не вдягнув захисної маски.

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